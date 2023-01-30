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«Они для меня никто». Тарпищев отреагировал на призыв Украины отстранить россиян

«Они для меня никто». Тарпищев отреагировал на призыв Украины отстранить россиян
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Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев высказался о призыве теннисной Федерации Украины отстранить российских и белорусских спортсменов от соревнований.

«Да пусть требуют, что хотят. Я никак не реагирую на такие заявления. Смысл мне опускаться до этой ерунды? Я не хочу диспута. Они для меня никто. У меня нет никакого страха уже давно. Не вижу смысла это обсуждать. Мне надо быть выше драки и делать своё дело», — цитирует Тарпищева Sport24.

В Украинской федерации остались недовольны действиями президента Беларуси Александра Лукашенко, который отпраздновал победу своей соотечественницы Арины Соболенко на Открытом чемпионате Австралии. В заявлении говорится, что Лукашенко «не беспокоит то, что Соболенко выступает под нейтральным флагом, как того требуют международные теннисные организации».

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