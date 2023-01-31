Горан Иванишевич — о Джоковиче на АО: Новак попробовал 37 000 методов лечения

Чемпион Уимблдона 2001 года, бывшая вторая ракетка мира и тренер серба Новака Джоковича Горан Иванишевич высказался о подготовке своего подопечного к триумфальному Открытому чемпионату Австралии.
«Когда президент посещает чужую страну, и они дают ему список из 37 000 дел, встреч и т.д. Новак попробовал 37 000 методов лечения и восстановления. Все эти эмоции вышли на поверхность после того, как он победил. Я имею в виду то, что парень провёл больше времени в своей машине, чем на предыдущих 16 турнирах Открытого чемпионата Австралии вместе взятых. Невероятная медицинская команда, невероятная.
Доктор Марьяна приехала. Что мы делали, чтобы получить ей визу, я даже не могу описать. Если бы я не присутствовал, и кто-то рассказывал мне об этом, я бы, скорее всего, подумал: «Да-да, верно, расскажи это кому-нибудь другому». Вот почему это особенная, самая большая победа на сегодняшний день», — приводит слова Иванишевича Sportskeeda.
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