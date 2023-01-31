Шетт не поверила словам Джоковича о том, что он скучает по Федереру

Победительница трёх турниров WTA в одиночном разряде, бывшая седьмая ракетка мира, ныне телеведущая Eurosport Барбара Шетт усомнилась в искренности недавних слов 22-кратного победителя турниров «Большого Шлема» Новака Джоковича о том, что ему не хватает в туре легендарного Роджера Федерера, который завершил карьеру в 2022 году.
«Я не думаю, что он скучает по Роджеру. Вероятно, потому, что у него очень хорошие шансы попасть в учебники, выиграв наибольшее количество титулов «Большого Шлема» за всю историю.
Конечно, есть Рафаэль Надаль, но он (Джокович. — Прим. «Чемпионата») в отличной форме. У него есть проблемы (со здоровьем. — Прим. «Чемпионата»), но он не получал серьёзных травм, и его тело выглядит действительно хорошим», — приводит слова Шетт Eurosport.
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