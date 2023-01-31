«Страшно подумать». Энди Роддик отреагировал на победу Новака Джоковича на Australian Open

Победитель Открытого чемпионата США 2003 года, бывшая первая ракетка мира американский теннисист Энди Роддик отреагировал на победу Новаку Джоковича на Открытом чемпионате Австралии.

«Страшно подумать, что последняя неделя стала лучшей из всех из тех, когда смотрел на игру Новака. Он просто доминирует…… теперь я надеюсь, что Рафаэль Надаль будет здоровым и сможет вернуть оптимальную форму для «Ролан Гаррос». Было бы очень забавно посмотреть, как они будут бороться за 23-й ТБШ. Будем надеяться, и поздравляем Новака!» — написал Роддик в своих социальных сетях.

Напомним, в финале Australian Open Джокович одержал победу над Циципасом со счётом 6:3, 7:6(7:4), 7:6(7:5). По пути к титулу Новак Джокович также расправился с Роберто Карбальес-Баэной, Энзо Куако, Григором Димитровым, Алексом де Минором, Андреем Рублёвым и Томми Полом.