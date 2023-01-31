Борис Беккер — о Федерере: он может быть послом спорта, а не только послом тенниса

Шестикратный победитель турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира, немец Борис Беккер считает, что завершивший карьеру швейцарец Роджер Федерер оказал большое влияние на теннис и продолжит это делать.

«Он может быть послом спорта, а не только послом тенниса. Такого мир ещё не видел. С Роджером всё так идеально — почти слишком хорошо, чтобы быть правдой. Такого больше никогда не повторится в теннисе, и именно поэтому теннис стал таким глобальным видом спорта. Удачи парням, которые хотят попытаться стать его наследниками», — приводит слова Беккера Eurosport.uk.

41-летний Федерер ушёл из спорта в сентябре 2022 года, после того как выступил на Кубке Лэйвера в Лондоне (Британия). Свой прощальный матч Роджер провёл в парном разряде вместе с 22-кратным чемпионом турниров «Большого шлема», бывшей первой ракеткой мира, испанцем Рафаэлем Надалем.