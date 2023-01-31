Россиянка Анна Пушкарёва выиграла престижный юношеский турнир во Франции

Российская теннисистка Анна Пушкарёва стала победительницей престижного юношескего турнира Les Petits As проходящего в Тарбе (Франция).

В финале 14-летняя Анна Пушкарёва (5) обыграла румынскую теннисистку Джулией Сафиной Попа со счётом 7:5, 6:1. Отметим, что в полуфинальном матче Анна одержала победу над первым номером посева, россиянкой Ксенией Ефремовой – 6:0, 6:2.

В разное время Les Petits As выиграли такие теннисисты, как бельгийка Ким Клейстерс, канадка Бьянка Андрееску, латвийка Елена Остапенко, испанцы Рафаэль Надаль и Хуан-Карлос Ферреро, француз Ришар Гаске. Из российских теннисистов этот турнир выиграли Александр Красноруцкий (обыграл в финале британца Энди Маррея), Анна Курникова, Динара Сафина, Дарья Гаврилова, Анастасия Потапова и другие.