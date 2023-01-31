Россиянка Валерия Савиных не смогла пройти во второй круг турнира в Таиланде
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Российская теннисистка Валерия Савиных (230-я ракетка мира) проиграла японке Нао Хибино (139-я ракетка мира) в матче первого круга хардового турнира категории WTA-250 в Хуахине (Таиланд).
Нао Хибино одержала уверенную победу со счётом 6:0, 6:2. Продолжительность матча составила 1 час 8 минут. На счету Савиных ни одного эйса, одна двойная ошибка, а свой единственный заработанный брейк-пойнт она упустила. Хибино ни разу подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала пять брейк-поинтов из 13.
Во втором круге турнира Хибино встретится с победительницей матче между Энь Шо Лян (Китайский Тайбэй) и Мартой Костюк (Украина). Турнир продлится до 5 февраля. Призовой фонд турнира составил $ 259 303.
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