Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Россиянка Валерия Савиных не смогла пройти во второй круг турнира в Таиланде

Россиянка Валерия Савиных не смогла пройти во второй круг турнира в Таиланде
Комментарии

Российская теннисистка Валерия Савиных (230-я ракетка мира) проиграла японке Нао Хибино (139-я ракетка мира) в матче первого круга хардового турнира категории WTA-250 в Хуахине (Таиланд).

Нао Хибино одержала уверенную победу со счётом 6:0, 6:2. Продолжительность матча составила 1 час 8 минут. На счету Савиных ни одного эйса, одна двойная ошибка, а свой единственный заработанный брейк-пойнт она упустила. Хибино ни разу подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала пять брейк-поинтов из 13.

Во втором круге турнира Хибино встретится с победительницей матче между Энь Шо Лян (Китайский Тайбэй) и Мартой Костюк (Украина). Турнир продлится до 5 февраля. Призовой фонд турнира составил $ 259 303.

Хуахин. 1-й круг
31 января 2023, вторник. 10:05 МСК
Валерия Савиных
230
Россия
Валерия Савиных
В. Савиных
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
0 		2  
6 		6  
         
Нао Хибино
139
Япония
Нао Хибино
Н. Хибино
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023