Анна Калинская обыграла Екатерину Макарову и вышла во второй круг турнира в Таиланде

Российская теннисистка Анна Калинская (53-я ракетка мира) обыграла соотечественницу, Екатерину Макарову (221-я ракетка мира), в матче первого круга хардового турнира категории WTA-250 в Хуахине (Таиланд).



Анна Калинская одержала разгромную победу со счётом 6:1, 6:1. Продолжительность матча составила всего 45 минут. На счету Макаровой ни одного эйса, шесть двойных ошибок и два реализованных брейк-пойнта из шести. Калинская один раз подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала семь брейк-поинтов из восьми заработанных.



Во втором круге турнира Калинская встретится c украинкой Лесей Цуренко, которая обыграла бельгийку Исалин Бонавентюр. Турнир продлится до 5 февраля. Призовой фонд соревнований составил $ 259 303.