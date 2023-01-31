Анна Калинская обыграла Екатерину Макарову и вышла во второй круг турнира в Таиланде
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Российская теннисистка Анна Калинская (53-я ракетка мира) обыграла соотечественницу, Екатерину Макарову (221-я ракетка мира), в матче первого круга хардового турнира категории WTA-250 в Хуахине (Таиланд).
Анна Калинская одержала разгромную победу со счётом 6:1, 6:1. Продолжительность матча составила всего 45 минут. На счету Макаровой ни одного эйса, шесть двойных ошибок и два реализованных брейк-пойнта из шести. Калинская один раз подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала семь брейк-поинтов из восьми заработанных.
Во втором круге турнира Калинская встретится c украинкой Лесей Цуренко, которая обыграла бельгийку Исалин Бонавентюр. Турнир продлится до 5 февраля. Призовой фонд соревнований составил $ 259 303.
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