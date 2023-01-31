Юлия Путинцева в упорной борьбе проиграла 160-й ракетке мира и покинула турнир в Таиланде

Казахстанская теннисистка Юлия Путинцева (44-я ракетка мира) проиграла британке Хитер Уотсон (160-я ракетка мира) в матче первого круга хардового турнира категории WTA-250 в Хуахине (Таиланд).



Хитер Уотсон одержала сложную победу со счётом 5:7, 6:4, 7:6 (7:5). Продолжительность матча составила всего 2 часа 58 минут. На счету Путинцевой один эйс, четыре двойных ошибок и семь реализованных брейк-пойнта из восьми. Уотсон четыре раз подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала семь брейк-поинтов из 14 заработанных.



Во втором круге турнира Уотсон встретится c победительницей пары Елена-Габриэла Русе (Румыния) — Хан На Лэ (Южная Корея). Турнир продлится до 5 февраля. Призовой фонд соревнований составил $ 259 303.