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Юлия Путинцева в упорной борьбе проиграла 160-й ракетке мира и покинула турнир в Таиланде

Юлия Путинцева в упорной борьбе проиграла 160-й ракетке мира и покинула турнир в Таиланде
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Казахстанская теннисистка Юлия Путинцева (44-я ракетка мира) проиграла британке Хитер Уотсон (160-я ракетка мира) в матче первого круга хардового турнира категории WTA-250 в Хуахине (Таиланд).

Хитер Уотсон одержала сложную победу со счётом 5:7, 6:4, 7:6 (7:5). Продолжительность матча составила всего 2 часа 58 минут. На счету Путинцевой один эйс, четыре двойных ошибок и семь реализованных брейк-пойнта из восьми. Уотсон четыре раз подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала семь брейк-поинтов из 14 заработанных.

Во втором круге турнира Уотсон встретится c победительницей пары Елена-Габриэла Русе (Румыния) — Хан На Лэ (Южная Корея). Турнир продлится до 5 февраля. Призовой фонд соревнований составил $ 259 303.

Хуахин. 1-й круг
31 января 2023, вторник. 10:10 МСК
Хитер Уотсон
160
Великобритания
Хитер Уотсон
Х. Уотсон
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
5 		6 7 7
7 		4 6 5
         
Юлия Путинцева
44
Казахстан
Юлия Путинцева
Ю. Путинцева
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