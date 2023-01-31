Australian Open — 2023 установил рекорд посещаемости среди всех турниров «Большого Шлема»

Открытый чемпионат Австралии — 2023 установил выдающееся достижение, став самым посещаемым среди всех турниров «Большого Шлема».
Общее число зрителей, посмотревших матчи первого мэйджора этого года с трибун, составило 839 192 зрителя, а с учётом квалификационных матчей — 902 312.
Турнир 2023 года побил рекорд Australian Open — 2020. Последний мэйджор перед началом пандемии коронавируса вживую увидели 812 174 зрителя.
Для сравнения, Уимблдонский турнир прошлого года посетили 515 164 болельщика, Открытый чемпионат Франции — 613 500 человек, а US Open — 776 120 любителей тенниса.
Австралийский мэйджор этого года смог побить рекорд посещаемости, несмотря на то, что турнир пропускали такие топ-теннисисты, как Ник Кирьос, Карлос Алькарас и Наоми Осака. Кроме того, Роджер Федерер минувшей осенью завершил карьеру. Также это был первый «Шлем» после ухода из тенниса легендарной Серены Уильямс.
«Говорили, что у нас не будет великих, что это будет ужасно. Но люди просто хотят, чтобы их развлекали», — сказал исполнительный директор Tennis Australia Крейг Тайли в интервью Melbourne Age.
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