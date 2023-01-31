Тренер Соболенко: надеюсь, что эта связка — кайфовать и бороться до конца — сохранится

Антон Дубров, тренер белорусской теннисистки Арины Соболенко, рассказал, как теннисистка изменилась за год.
«Учитывая огромное количество проблем, с которыми она столкнулась в течение года, – пропуск турниров, вопросы с визами, на корте нюансы с подачей, – это был год закалки, и она сейчас чуть больше ловит кайфа, потому что понимает, что какие-то моменты может лучше контролировать, и это доставляет больше удовольствия.
При этом, что бы ни происходило на корте, она по-прежнему борется до конца. Надеюсь, что эта связка – кайфовать и бороться до конца – сохранится», — приводит слова Дуброва Sports.ru.
Напомним, на прошлой неделе Соболенко впервые выиграла ТБШ. В решающем матче Australian Open Арина (5) со счётом 4:6, 6:3, 6:4 обыграла чемпионку Уимблдона-2022 представительницу Казахстана Елену Рыбакину (22). Благодаря этой победе Соболенко вновь стала второй ракеткой мира.
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