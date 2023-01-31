Тони Надаль: я верю, что Рафаэль поднимет трофей «Ролан Гаррос» в этом году

Испанский специалист Тони Надаль, дядя и бывший тренер 22-кратного чемпиона турниров «Большого шлема» Рафаэля Надаля, верит, что его племянник выиграет «Ролан Гаррос» в этом году.

«Это правда, что у Рафаэля очень измученное тело, но также верно и то, что он участвует в профессиональных матчах с 16 лет и за это приходится платить. Мяч и спортсмен двигаются с высокой интенсивностью. При таких условиях тело может не выдержать сегодня или завтра. Но я верю, что он сможет поднять трофей «Ролан Гаррос» в этом году, а потом посмотрим», — приводит слова Тони Надаля Sportskeeda.

Рафаэль Надаль выигрывал «Ролан Гаррос» рекордные 14 раз. На недавнем Открытом чемпионате Австралии он вылетел во втором круге, получив по ходу матча травму.