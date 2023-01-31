Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Тони Надаль: я верю, что Рафаэль поднимет трофей «Ролан Гаррос» в этом году

Тони Надаль: я верю, что Рафаэль поднимет трофей «Ролан Гаррос» в этом году
Комментарии

Испанский специалист Тони Надаль, дядя и бывший тренер 22-кратного чемпиона турниров «Большого шлема» Рафаэля Надаля, верит, что его племянник выиграет «Ролан Гаррос» в этом году.

«Это правда, что у Рафаэля очень измученное тело, но также верно и то, что он участвует в профессиональных матчах с 16 лет и за это приходится платить. Мяч и спортсмен двигаются с высокой интенсивностью. При таких условиях тело может не выдержать сегодня или завтра. Но я верю, что он сможет поднять трофей «Ролан Гаррос» в этом году, а потом посмотрим», — приводит слова Тони Надаля Sportskeeda.

Рафаэль Надаль выигрывал «Ролан Гаррос» рекордные 14 раз. На недавнем Открытом чемпионате Австралии он вылетел во втором круге, получив по ходу матча травму.

«Золотая» гвардия. Джокович и ещё 5 теннисистов, регулярно бравших «Шлемы» после 30 лет «Золотая» гвардия. Джокович и ещё 5 теннисистов, регулярно бравших «Шлемы» после 30 лет
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023