Новак Джокович пропустит «Мастерсы» в Индиан-Уэллсе и Майами, но сыграет на US Open

Сербский теннисист Новак Джокович второй год подряд не сыграет на турнирах категории «Мастерс» в Индиан-Уэллсе и Майами, но впервые с 2021 года сможет выступить на Открытом чемпионате США.
Это стало возможно благодаря указу президента США Джо Байдена, согласно которому 11 мая закончится действие чрезвычайного положения, связанного с ковидом в США.
Это означает, что Джокович, который не является вакцинированным, сможет въехать на территорию США. Таким образом, он сможет принять участие в летнем туре по США и Канаде, который завершится в конце августа, перед US Open.
При этом изначально ограничения должны были перестать действовать раньше. В 2020 году правительство США объявило чрезвычайное положение в области общественного здравоохранения из-за ковида до 11 апреля текущего года.
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