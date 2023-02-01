Тони Надаль — о Джоковиче: его игра, несомненно, самая совершенная в туре

Испанский специалист Тони Надаль, дядя и бывший тренер 22-кратного чемпиона турниров «Большого шлема» Рафаэля Надаля, высказался об игре сербского теннисиста Новака Джоковича.
«Его игра, несомненно, самая совершенная в туре, что позволяет ему отлично играть как в атаке, так и в защите. Он решительный боец до изнеможения, и в моменты максимального напряжения он действует с удивительным спокойствием. У него также есть амбиции и, как следствие, желание продолжать совершенствоваться. Доказательством этого является его игра в последнее время.
В матче (финал Australian Open — 2023. — Прим. «Чемпионата») Циципас хотел сыграть с Новаком быстрыми и агрессивными ударами, постоянно меняя направления ударов. Но победить его по-прежнему кажется почти невозможным, если только вы не Роджер Федерер. Это достойно восхищения», — приводит слова Тони Надаля Tennis365.
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