Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Джокович играл на Australian Open с трёхсантиметровым разрывом подколенного сухожилия

Джокович играл на Australian Open с трёхсантиметровым разрывом подколенного сухожилия
Комментарии

22-кратный победитель турниров «Большого шлема», серб Новак Джокович играл на триумфальном для себя Открытом чемпионате Австралии с трёхсантиметровым разрывом подколенного сухожилия на левой ноге. Об этом сообщил директор турнира Крейг Тайли.

«Не думаю, что кто-то может усомниться в атлетизме Джоковича. У этого парня был разрыв подколенного сухожилия. Я видел снимки, врачи скажут вам правду. Было много предположений о том, правда ли он травмирован или нет, трудно поверить, что он может делать то, что обычно не делают с такими травмами. Он смог справиться с этим чрезвычайно профессионально», — сказал Тайли в эфире SEN Sportsday.

По итогам Открытого чемпионата Австралии Джокович завоевал свой 10-й титул на этом турнире и 22-й в общей сложности на мэйджорах. Сербский теннисист стал первой ракеткой мира.

Для Джоковича снова открывается Америка. Но там он появится не скоро — объясняем почему Для Джоковича снова открывается Америка. Но там он появится не скоро — объясняем почему
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023