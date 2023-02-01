Бойфренд Арины Соболенко трогательно поздравил теннисистку с победой на Australian Open

Экс-хоккеист сборной Беларуси Константин Кольцов, являющийся бойфрендом второй ракетки мира Арины Соболенко, трогательно поздравил её с победой на Открытом чемпионате Австралии.

«Девочка, моя любимая, поздравляю тебя! Знаю через что ты прошла в жизни и в спорте, через какую невероятную работу на корте и вне его… Ты заслужила эту победу своим терпением, дисциплиной и самоотдачей! Гордись собой! Это только начало! Люблю тебя безумно сильно.

Твоя команда это что-то невероятное… Они искренне любят тебя и пытаются каждый день сделать тебя лучше не только как спортсмена. Переживают за тебя искренне, им не всегда просто с тобой, но они не сдавались и верили в тебя. Это самая весёлая команда в туре. Спасибо вам, что помогли сделать мечту моей маленькой девочки реальностью!» — написал Кольцов на своей странице в социальной сети.