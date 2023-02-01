Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Пилич: Джокович сделал достаточно, чтобы считаться величайшим

Пилич: Джокович сделал достаточно, чтобы считаться величайшим
Комментарии

Финалист Открытого чемпионата Франции 1973 года Никола Пилич назвал серба Новака Джоковича величайшим теннисистом всех времён.

«Я доволен, моя душа рада. Джокович доказал, что он лучший в мире. У Джоковича и Надаля теперь по 22 трофея «Большого шлема».

Все с нетерпением ждут «Ролан Гаррос». Я ценю то, что Роджер Федерер и Рафаэль Надаль сделали для тенниса. Джокович 10 раз выигрывал Открытый чемпионат Австралии, а Надаль 14 раз побеждал на «Ролан Гаррос». Это рекорды на долгие времена.

Несмотря на травму, Новак в Мельбурне сделал всё, что мог. Результаты говорят сами за себя. Я утверждаю, что Джокович — лучший теннисист всех времён.

Он это заслужил. Мы работали вместе много лет, и я рад, что помог ему. Я говорю всё без преувеличения.

До «Ролан Гаррос» ещё есть время. Мы пока не знаем, что будет дальше, так как есть много молодых теннисистов, которые тоже хотят победить в Париже. До этого будет сыграно несколько турниров, но я уверен, что Джокович сосредоточится на «Ролан Гаррос», — приводит слова Пилича Tennis World USA.

В прошлом году Джокович проиграл Надалю в четвертьфинале «Ролан Гаррос», и испанец выиграл рекордный, 14-й титул Открытого чемпионата Франции.

Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023