«Мы тобой гордимся». Мама Арины Соболенко обратилась к дочке после её победы на AO

Юлия Соболенко, мама белорусской теннисистки Арины Соболенко, в своих социальных сетях обратилась к дочке после её победы на Открытом чемпионате Австралии.

«Мы тобой гордимся», — написал Юлия Соболенко, добавив эмодзи сердца.

Напомним, на прошлой неделе Соболенко впервые выиграла турнир «Большого шлема». В решающем матче Australian Open Арина (5) со счётом 4:6, 6:3, 6:4 обыграла чемпионку Уимблдона-2022 представительницу Казахстана Елену Рыбакину (22). Благодаря этой победе 24-летняя Соболенко вновь стала второй ракеткой мира. За победу она получит около $ 2 млн, а также 2 тыс. рейтинговых очков.

Соболенко выиграла 11 из 11 официальных матчей в этом сезоне. До выступления в Мельбурне она стала чемпионкой турнира WTA-500 в Аделаиде (Австралия).