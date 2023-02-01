Болеющая раком Мартина Навратилова ответила на вопрос о своём здоровье

Бывшая первая ракетка мира, 18-кратная чемпионка турниров «Большого шлема» Мартина Навратилова, у которой в начале года диагностировали рак горла и груди (рецидив), ответила на вопрос о своём здоровье.

Один из пользователей в социальных сетях обратился к легендарной теннисистке: «Как вы, Мартина? Помните, ничто не может победить ВАС».

«Держусь, спасибо», – ответила Навратилова.

Ранее сообщалось, что в ноябре 2022 года Навратилова заметила увеличение лимфатического узла на своей шее. Мартина сразу обратилась к врачам, биопсия выявила рак горла. Также во время диагностики у неё обнаружили опухоль в груди, она никак не связана с опухолью в горле. В 2010 году легендарная теннисистка успешно прошла лечение от рака груди.