Виландер выбрал игру Рублёва главным событием AO и назвал его потрясающим парнем

Семикратный победитель турниров «Большого шлема», бывший шведский теннисист, а ныне эксперт Матс Виландер назвал игру между датчанином Хольгером Руне и россиянином Андреем Рублёвым лучшим событием прошедшего Открытого чемпионата Австралии.
«Лучшим событием для меня стал матч между Хольгером Руне и Андреем Рублёвым. Руне был впереди всю игру, включая супер-тай-брейк. Рублёв признался, что больше не думал о победе. Но то, как он выиграл очко на матч-пойнте… Мяч попал в сетку, и на этот раз удача была на его стороне. Почему? Потому что это было справедливо! Андрей Рублёв — потрясающий парень, он усердно работает. Быть хорошим человеком иногда приносит вам немного удачи», — приводит слова Виландера Eurosport.
В матче четвёртого круга Australian Open Рублёв одержал победу над Хольгером Руне со счётом 6:3, 3:6, 6:3, 4:6, 7:6 (11:9).
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