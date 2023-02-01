Гарсия: благодарна за возможность сыграть дома, в Лионе

Пятая ракетка мира французская теннисистка Каролин Гарсия поделилась эмоциями от выступления на турнире категории WTA-250 в Лионе — городе, который является её местом проживания.

«Было приятно вернуться сюда и вновь увидеть семью, друзей. Я благодарна за возможность сыграть дома, в Лионе. Не каждому дано это в его карьере. Моя семья и много друзей приходят поддерживать меня здесь. Я хотела играть для них», — сказала Гарсия в интервью Tennis Actu.

Напомним, в первом круге соревнований в Лионе Гарсия победила чешку Терезу Мартинцову со счётом 6:4, 7:6 (7:4). В следующем раунде Гарсия сыграет с бельгийской теннисисткой Элисон Ван Эйтванк.

Призовой фонд турнира в Лионе составляет € 225 480. Соревнования завершатся 5 февраля.