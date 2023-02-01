«Ролан Гаррос» опубликовал официальный постер турнира этого года

Пресс-служба «Ролан Гаррос» опубликовала официальный постер турнира, который пройдёт в 2023 году.
На картинке девушка с ракеткой стоит на грунтовом корте и смотрит в горизонт. В ночном небе вместо звёзд множество теннисных мячей.
Фото: Maxime Verdier/FFT 2023
Основная сетка Открытого чемпионата Франции – 2023 стартует 28 мая. Завершатся соревнования 11 июня.
Действующим победителем французского мэйджора у мужчин является экс первая ракетка мира испанец Рафаэль Надаль. У женщин победу в 2022 году праздновала нынешний первый номер рейтинга WTA польская теннисистка Ига Свёнтек.
«Ролан Гаррос» — единственный турнир «Большого шлема» в мировом теннисе, матчи которого проходят на грунтовом покрытии. Он является вторым по счёту мэйджором в году после Australian Open.
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