Корнеева поделилась совместной фотографией с Джоковичем

Победительница юниорского Открытого чемпионата Австралии Алина Корнеева поделилась со своими подписчиками совместной фотографией с триумфатором мужского взрослого турнира Новаком Джоковичем.

На фото юная теннисистка стоит с кубком, а рядом с ней 22-кратный победитель мэйджоров.

Фото: Соцсети Алины Корнеевой

15-летняя Алина Корнеева завоевала титул на дебютном юниорском турнире «Большого шлема», обыграв в русском финале свою лучшую подругу Мирру Андрееву со счётом 6:7 (2:7), 6:4, 7:5.

Джокович выиграл свой 22-й титул «Большого шлема», обыграв в финале мужского взрослого турнира греческого теннисиста Стефаноса Циципаса — 6:3, 7:6 (7:4), 7:6 (7:5).

Открытый чемпионат Австралии – 2023 проходил с 16 по 29 января и побил рекорд посещаемости среди всех турниров «Большого шлема».