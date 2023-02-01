«Рада, что пришла в норму». Андрееску — о победе в первом круге в Хуахине

Чемпионка US Open – 2019 канадская теннисистка Бьянка Андрееску прокомментировала победу над британкой Хэрриет Дарт (6:3, 6:4) в матче первого круга хардового турнира WTA-250 в Хуахине (Таиланд).
«Думаю, я играла очень хорошо. Во втором сете я почувствовала, что немного потеряла концентрацию. Ждать весь день невесело (матч начинался в 21:45 по местному времени. — Прим. «Чемпионата»). Так что я немного устала, но я рада, что пришла в норму и смогла закончить матч», — приводит слова Андрееску журналист Лукас Виз в социальных сетях.
Напомним, на прошедшем Открытом чемпионате Австралии Андрееску вылетела во втором круге, неожиданно уступив 100-й ракетке мира испанской теннисистке Кристине Бушкэ.
Призовой фонд соревнований в Хуахине составляет $ 259 303.
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