Журова: федерация тенниса оказалась единственной истинной приверженицей идеалов спорта

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова высказалась о позиции Международной федерации тенниса, которая не отстраняла россиян и белорусов от участия в своих турнирах.

«Пока единственная – федерация тенниса. В отличие от всех остальных она оказалась самой не то что смелой, но самой истинной приверженицей идеалов спорта. Можно только удивляться, как у них это получилось. На данный момент, возможно, это вообще одна из немногих общественных организаций в мире, которая оказалась вне политики. Она проводит свою линию и даже оштрафовала Уимблдон за то, что англичане не допустили русских и белорусов. Самое удивительное, что никто из спортсменов других стран не стал бойкотировать соревнования, где участвуют наши теннисисты. Потому что федерация сказала: бесполезно, бойкотируйте сколько хотите, русские и белорусы будут участвовать. И все приехали.

А там же деньги, там же коммерция. Кто из спортсменов хочет терять деньги за выступления? Никто. Поэтому все выступают. То есть, оказывается, всё можно решить, но только в некоторых федерациях, где нет любительской составляющей, а есть чистая коммерция. Теннисисты единственные, кто выполняет олимпийскую хартию и заветы Пьера де Кубертена: спорт вне политики, вне национальностей, только лучшие из лучших соревнуются друг с другом. И зрители этим восхищены. Кстати, политики в этой ситуации являются зрителями и не влияют на процессы, которые там происходят», — приводит слова Журовой «КП-Спорт».