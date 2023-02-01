«Играет в «Покемона». Менеджер Кирьоса — о состоянии Ника после операции

Дэниэл Хорсфолл, менеджер австралийского теннисиста Ника Кирьоса, рассказал о самочувствии спортсмена после перенесённой операции на колене.
«Операция прошла отлично, если честно, лучшего результата мы и ожидать не могли. Мы все очень довольны, команда готова к работе, и, когда он будет готов, мы тоже будем.
Сейчас он в коленном ортезе и может двигать ногой только на 70 градусов. Сегодня у нас послеоперационный приём, чтобы понять, как проходит восстановление, но мы почти каждый день контактируем с хирургом и физиотерапевтом. Они очень довольны, возможно, восстановление идёт быстрее, чем мы ожидали, так что новости хорошие.
Настрой у него фантастический. Он дома, играет в «Покемона», ест мамину еду – лучше не бывает. Игрокам часто не хватает времени на восстановление. Ты играешь круглый год. Обидно, что он перенёс эту операцию, но это означает две вещи: он привёл колено в порядок и вернётся лучше, чем когда-либо. А ещё есть время, чтобы он набрал форму и стал сильнее, чем в прошлом году. Тут одни плюсы», — сказал Хорсфолл в интервью SEN Breakfast.
- 1 февраля 2023
-
22:51
-
22:38
-
22:01
-
21:37
-
20:33
-
20:04
-
19:38
-
19:15
-
18:27
-
18:03
-
17:34
-
17:16
-
16:43
-
16:19
-
15:25
-
15:20
-
13:57
-
13:37
-
13:32
-
13:13
-
11:51
-
11:31
-
11:10
-
10:56
-
10:46
-
10:15
-
09:33
-
09:14
- 31 января 2023
-
22:14
-
21:18
-
20:18
-
19:52
-
17:50
-
16:50
-
16:34