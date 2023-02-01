Корне — о Соболенко: на корте она хочет тебя уничтожить, а после матча дружелюбная

Победительница девяти турниров WTA французская теннисистка Ализе Корне высказалась об атмосфере в сегодняшнем WTA-туре.

«Сегодня атмосфера совсем не такая, как раньше. Тогда это была война на корте и за его пределами. В раздевалке почти не общались, сейчас всё наоборот. Если посмотреть на Соболенко, то она очень показательный пример. На корте она повсюду и хочет тебя уничтожить, а после матча дружелюбная, приветливая, не высокомерная. Должна признать, что это здорово, потому что всё это давление очень тяжёлое и иногда чрезмерное», — приводит слова Корне We love tennis.

Напомним, Арина Соболенко является действующей победительницей Открытого чемпионата Австралии. 28 января она выиграла свой первый в карьере турнир «Большого шлема».