Корне — о Соболенко: на корте она хочет тебя уничтожить, а после матча дружелюбная
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Победительница девяти турниров WTA французская теннисистка Ализе Корне высказалась об атмосфере в сегодняшнем WTA-туре.
«Сегодня атмосфера совсем не такая, как раньше. Тогда это была война на корте и за его пределами. В раздевалке почти не общались, сейчас всё наоборот. Если посмотреть на Соболенко, то она очень показательный пример. На корте она повсюду и хочет тебя уничтожить, а после матча дружелюбная, приветливая, не высокомерная. Должна признать, что это здорово, потому что всё это давление очень тяжёлое и иногда чрезмерное», — приводит слова Корне We love tennis.
Напомним, Арина Соболенко является действующей победительницей Открытого чемпионата Австралии. 28 января она выиграла свой первый в карьере турнир «Большого шлема».
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