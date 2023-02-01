Цуренко прокомментировала победу над россиянкой Калинской на турнире в Таиланде

Украинская теннисистка Леся Цуренко высказалась о победе над россиянкой Анной Калинской (6:0, 6:7 (3:7), 6:4) в матче второго круга турнира WTA-250 в Хуахине (Таиланд).

«Должна сказать, что не очень хорошо чувствовала себя на протяжении всего матча и поэтому была очень удивлена, что сумела так хорошо сыграть первый сет. Не знаю, возможно, из-за темноты или я просто не привыкла играть в таких условиях, но я чувствовала себя очень странно весь матч, будто моё ментальное состояние то поднималось, то опускалось, и, вероятно, это повлияло на счёт.



Я счастлива, что смогла победить, но я не очень довольна некоторыми своими ударами, поэтому, безусловно, завтра меня ждёт дополнительная тренировка», — приводит слова Цуренко «Большой теннис Украины».