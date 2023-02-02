Соболенко — 4-я теннисистка с 1980 года, бравшая титул AO в одиночном и парном разрядах
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Вторая ракетка мира белоруска Арина Соболенко, победив на прошедшем Открытом чемпионате Австралии, стала четвёртой теннисисткой с 1980 года, которая побеждала на австралийском мэйджоре как в одиночном, так и в парном разряде.
Напомним, помимо триумфа в минувшие выходные, в активе Соболенко есть ещё победа на Australian Open – 2021 в паре с Элисе Мертенс.
Помимо Соболенко, за последние 43 года это удавалось лишь Мартине Навратиловой, Мартине Хингис и Серене Уильямс.
Напомним, в решающем матче Australian Open – 2023 Соболенко со счётом 4:6, 6:3, 6:4 обыграла чемпионку Уимблдона-2022 представительницу Казахстана Елену Рыбакину. Поединок продлился 2 часа 29 минут. Благодаря этой победе Соболенко вновь стала второй ракеткой мира.
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