Семикратный чемпион ТБШ Джон Макинрой назвал главный момент Australian Open — 2023

Семикратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира, американец Джон Макинрой назвал главный момент прошедшего Открытого чемпионата Австралии.

«В Соединенных Штатах мы чувствуем, что близки к тому, чтобы вернуться на арену в мужском теннис. Этот парень, Бен Шелтон, мне очень нравится. Я люблю всё в нём. Он глоток свежего воздуха. У него есть характер, он хороший мальчик. Мне нравится, как он ведёт себя на корте. Он борется. Его история потрясающая. Тот факт, что он никогда раньше не покидал страну, вы знаете, я думаю, что он тот, за кем мы можем внимательно следить.Так что он символ американского тенниса, который, наконец, возвращается на мужскую сцену, и поэтому я хочу выбрать его в качестве моего любимого момента турнира», — приводит слова Макинроя Eurosport.