Каспер Рууд снялся в фотосессии для журнала Vogue

Четвёртая ракетка мира норвежец Каспер Рууд снялся в фотосессии для скандинавского издания журнала Vogue. На своей странице в социальных сетях теннисист поделился снимками из грядущего материала, сообщив, что фотографии войдут в февральско-мартовский выпуск Vogue Scandinavia.

«Пробую что-то новое», – подписал фотографии норвежец.

В комментариях к публикации некоторые игроки оценили фотосессию Рууда. «Красавец», –написал Энди Маррей. Томми Пол и Денис Шаповалов также оставили положительные комментарии, прикрепив различные эмодзи.

Фото: ЛИЧНЫЙ АРХИВ

Фото: ЛИЧНЫЙ АРХИВ

Фото: ЛИЧНЫЙ АРХИВ

Фото: ЛИЧНЫЙ АРХИВ

Фото: ЛИЧНЫЙ АРХИВ

Напомним, Каспер Рууд довольно рано сошёл с турнирной дистанции минувшего Australian Open. В матче второго круга турнира Норвежец проиграл американцу Дженсону Бруксби со счётом 3:6, 5:7, 7:6 (7:4), 3:6.