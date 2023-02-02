Каспер Рууд снялся в фотосессии для журнала Vogue

Четвёртая ракетка мира норвежец Каспер Рууд снялся в фотосессии для скандинавского издания журнала Vogue. На своей странице в социальных сетях теннисист поделился снимками из грядущего материала, сообщив, что фотографии войдут в февральско-мартовский выпуск Vogue Scandinavia.
«Пробую что-то новое», – подписал фотографии норвежец.
В комментариях к публикации некоторые игроки оценили фотосессию Рууда. «Красавец», –написал Энди Маррей. Томми Пол и Денис Шаповалов также оставили положительные комментарии, прикрепив различные эмодзи.
Фото: ЛИЧНЫЙ АРХИВ
Фото: ЛИЧНЫЙ АРХИВ
Фото: ЛИЧНЫЙ АРХИВ
Фото: ЛИЧНЫЙ АРХИВ
Фото: ЛИЧНЫЙ АРХИВ
Напомним, Каспер Рууд довольно рано сошёл с турнирной дистанции минувшего Australian Open. В матче второго круга турнира Норвежец проиграл американцу Дженсону Бруксби со счётом 3:6, 5:7, 7:6 (7:4), 3:6.
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