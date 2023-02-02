Карен Хачанов, Михаил Южный и тренер ФК «Урал» Виктор Гончаренко встретились на корте

Российские теннисисты Карен Хачанов и Михаил Южный встретились на корте с главным тренером футбольного клуба «Урал» Виктором Гончаренко.
Встреча произошла в Дубае, где ФК «Урал» проводит тренировочные сборы.
Фото: социальные сети ФК «Урал»
Фото: социальные сети ФК «Урал»
40-летний Михаил Южный за свою карьеру (1999–2018) победил в 19 турнирах ATP, а также дважды останавливался в шаге от финала турнира «Большого шлема».
Карен Хачанов (13-я ракетка мира) является обладателем четырёх трофеев ATP. На недавнем Australian Open — 2023 он добрался до полуфинала, где уступил греку Стефаносу Циципасу со счётом 6:7 (2:7), 4:6, 7:6 (8:6), 3:6. Победителем турнира стал серб Новак Джокович.
ФК «Урал» в нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги занимает десятое место, имея в своём активе 21 очко.
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