Бьянка Андрееску обыграла Анастасию Захарову и вышла в третий круг турнира в Таиланде
Поделиться
Канадская теннисистка Бьянка Андрееску (42-я ракетка мира) обыграла представительницу России Анастасию Захарову (186-я ракетка мира) в матче второго круга хардового турнира категории WTA-250 в Хуахине (Таиланд).
Андрееску одержала уверенную победу со счётом 6:2, 7:5. Продолжительность матча составила 1 час 31 минуту. На счету Захаровой ни одного эйса, четыре двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из одного возможного. Андрееску четыре раза подала навылет, допустила четыре двойные ошибки на подаче и реализовала четыре брейк-пойнта из четырёх.
Во третьем круге Андрееску встретится с украинкой Мартой Костюк, которая в свою очередь обыграла японку Нао Хибино. Турнир продлится до 5 февраля. Его призовой фонд составил $ 259 303.
Комментарии
- 2 февраля 2023
-
15:19
-
14:50
-
11:00
-
09:56
-
09:46
-
09:15
-
00:09
- 1 февраля 2023
-
23:35
-
22:51
-
22:38
-
22:01
-
21:37
-
20:33
-
20:04
-
19:38
-
19:15
-
18:27
-
18:03
-
17:34
-
17:16
-
16:43
-
16:19
-
15:25
-
15:20
-
13:57
-
13:37
-
13:32
-
13:13
-
11:51
-
11:31
-
11:10
-
10:56
-
10:46
-
10:15
-
09:33
Партнерский контент