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Бьянка Андрееску обыграла Анастасию Захарову и вышла в третий круг турнира в Таиланде

Бьянка Андрееску обыграла Анастасию Захарову и вышла в третий круг турнира в Таиланде
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Канадская теннисистка Бьянка Андрееску (42-я ракетка мира) обыграла представительницу России Анастасию Захарову (186-я ракетка мира) в матче второго круга хардового турнира категории WTA-250 в Хуахине (Таиланд).

Андрееску одержала уверенную победу со счётом 6:2, 7:5. Продолжительность матча составила 1 час 31 минуту. На счету Захаровой ни одного эйса, четыре двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из одного возможного. Андрееску четыре раза подала навылет, допустила четыре двойные ошибки на подаче и реализовала четыре брейк-пойнта из четырёх.

Во третьем круге Андрееску встретится с украинкой Мартой Костюк, которая в свою очередь обыграла японку Нао Хибино. Турнир продлится до 5 февраля. Его призовой фонд составил $ 259 303.

Хуахин. 2-й круг
02 февраля 2023, четверг. 13:40 МСК
Бьянка Андрееску
42
Канада
Бьянка Андрееску
Б. Андрееску
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		7  
2 		5  
         
Анастасия Захарова
186
Россия
Анастасия Захарова
А. Захарова
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