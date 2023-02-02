Бьянка Андрееску обыграла Анастасию Захарову и вышла в третий круг турнира в Таиланде

Канадская теннисистка Бьянка Андрееску (42-я ракетка мира) обыграла представительницу России Анастасию Захарову (186-я ракетка мира) в матче второго круга хардового турнира категории WTA-250 в Хуахине (Таиланд).

Андрееску одержала уверенную победу со счётом 6:2, 7:5. Продолжительность матча составила 1 час 31 минуту. На счету Захаровой ни одного эйса, четыре двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из одного возможного. Андрееску четыре раза подала навылет, допустила четыре двойные ошибки на подаче и реализовала четыре брейк-пойнта из четырёх.



Во третьем круге Андрееску встретится с украинкой Мартой Костюк, которая в свою очередь обыграла японку Нао Хибино. Турнир продлится до 5 февраля. Его призовой фонд составил $ 259 303.