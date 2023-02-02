Арина Соболенко поделилась свежими фотографиями из Мельбурна

Новоиспечённая чемпионка Australian Open белорусская теннисистка Арина Соболенко (вторая ракетка мира) опубликовала новую запись в социальных сетях. Спортсменка поделилась свежими фотографиями из Мельбурна (Австралия).
Фото: ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА СОБОЛЕНКО
Фото: ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА СОБОЛЕНКО
Фото: ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА СОБОЛЕНКО
В конце прошлого года Соболенко дошла до финала Итогового турнира WTA, в котором проиграла французской теннисистке Каролин Гарсии. В начале этого года Арина выиграла турнир в Аделаиде и Открытый чемпионат Австралии, таким образом, победив в 11 из 11 возможных матчей в этом сезоне.
В решающем матче Australian Open Арина (5) со счётом 4:6, 6:3, 6:4 обыграла чемпионку Уимблдона-2022 представительницу Казахстана Елену Рыбакину (22). Благодаря этой победе 24-летняя Соболенко вновь стала второй ракеткой мира. За победу она получит около $ 2 млн, а также 2 тыс. рейтинговых очков.
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