Невероятная защита Маррея и розыгрыши Рублёва и Хачанова в топ-10 очков Australian Open

Организаторы Открытого чемпионата Австралии опубликовали десятку лучших розыгрышей турнира. В топ-10 очков Australian Open вошли моменты с участием россиян Андрея Рублёва и Карена Хачанова, а также британца Энди Маррея и грека Стефаноса Циципаса.

Видео доступно на канале Australian Open TV. Права на видео принадлежат Tennis Austra;ia.

Открытый чемпионат Австралии проходил с 16 по 29 января. Общий призовой фонд турнира составил $ 51 млн.

Победителем у мужчин стал серб Новак Джокович. В финале он в трёх сетах одолел представителя Греции Стефаноса Циципаса. Для Джоковича эта победа стала 22-й на турнирах «Большого шлема» и 10-й на Открытом чемпионате Австралии.

У женщин лучшей стала белоруска Арина Соболенко, которая в главном матче турнира оказалась сильнее казахстанской теннисистки Елены Рыбакиной. Этот триумф для Соболенко первый на мэйджорах. После победы на Australian Open она стала второй ракеткой мира.