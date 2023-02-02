Анастасия Потапова не без проблем вышла в четвертьфинал турнира в Лионе

Российская теннисистка Анастасия Потапова (43-е место в рейтинге WTA) переиграла представительницу Франции Клару Бюрель (107-й номер мирового рейтинга) на турнире категории WTA-250 в Лионе (Франция). Встреча проходила на центральном корте соревнований «Пале де Спортс» на хардовом покрытии и продолжалась 2 часа 10 минут.

Потапова одержала победу со счётом 6:4, 4:6, 6:3. 21-летняя россиянка выполнила одну подачу навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала 5 брейк-пойнтов из 11. На счету Клары Бюрель два эйса, пять ошибок на подаче и 4 реализованных брейк-пойнта из 13.



В следующем круге Анастасия Потапова встретится либо с бельгийкой Марией Заневской, либо с китаянкой Чжан Шуай.

В 2022 году Потапова завоевала дебютный титул на уровне WTA. Анастасия выиграла турнир категории WTA-250 в Стамбуле (Турция), в финале одолев свою соотечественницу Веронику Кудерметову со счётом 6:3, 6:1.