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Анастасия Потапова не без проблем вышла в четвертьфинал турнира в Лионе

Анастасия Потапова не без проблем вышла в четвертьфинал турнира в Лионе
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Российская теннисистка Анастасия Потапова (43-е место в рейтинге WTA) переиграла представительницу Франции Клару Бюрель (107-й номер мирового рейтинга) на турнире категории WTA-250 в Лионе (Франция). Встреча проходила на центральном корте соревнований «Пале де Спортс» на хардовом покрытии и продолжалась 2 часа 10 минут.

Потапова одержала победу со счётом 6:4, 4:6, 6:3. 21-летняя россиянка выполнила одну подачу навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала 5 брейк-пойнтов из 11. На счету Клары Бюрель два эйса, пять ошибок на подаче и 4 реализованных брейк-пойнта из 13.

В следующем круге Анастасия Потапова встретится либо с бельгийкой Марией Заневской, либо с китаянкой Чжан Шуай.

В 2022 году Потапова завоевала дебютный титул на уровне WTA. Анастасия выиграла турнир категории WTA-250 в Стамбуле (Турция), в финале одолев свою соотечественницу Веронику Кудерметову со счётом 6:3, 6:1.

Лион. 2-й круг
02 февраля 2023, четверг. 16:35 МСК
Анастасия Потапова
43
Россия
Анастасия Потапова
А. Потапова
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 		4 6
4 		6 3
         
Клара Бюрель
107
Франция
Клара Бюрель
К. Бюрель
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