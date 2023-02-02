Джокович: несмотря на травму, я по-прежнему заявлен на турнир в Дубае
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22-кратный победитель турниров «Большого шлема» серб Новак Джокович поделился мыслями о своём участии на турнире в Дубае (ОАЭ).
«На сегодняшний день я по-прежнему заявлен на турнир категории ATP-500 в Дубае, который состоится чуть меньше, чем через месяц. Необходимо пройти несколько медицинских осмотров. Времени не очень много, но надеюсь, что смогу вернуться на корты через несколько недель», — цитирует Джоковича Tennis up to date.
Турнир в Дубае стартует 27 февраля. Соревнования продлятся до 4 марта. На Дубай также заявлен испанец Рафаэль Надаль. Он не играл на этом турнире с 2008 года, поскольку вместо него выбирал Акапулько. Также в ОАЭ планируют выступить российские теннисисты Андрей Рублёв и Даниил Медведев.
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