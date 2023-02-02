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«Ты забыла, кто ты такая». Муратоглу рассказал, как однажды помог Уильямс выиграть ТБШ

«Ты забыла, кто ты такая». Муратоглу рассказал, как однажды помог Уильямс выиграть ТБШ
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Французский тренер Патрик Муратоглу высказался о своём сотрудничестве с 23-кратной победительницей турниров «Большого шлема» американкой Сереной Уильямс. Он вспомнил случай на Открытом чемпионате Франции, когда настраивал Уильямс перед финалом.

«Однажды мне пришлось привести Серену в чувство, буквально связать её мысли. Я никогда не забуду 30 минут до финала «Ролан Гаррос». Сказал ей тогда: «Ты забыла, кто ты такая, мне нужно напомнить тебе, так что садись. Я расскажу тебе твою историю». И я действительно очень много говорил. Чтобы заставить её осознать, насколько она сильна и как всё зависит от неё, потребовалось много времени. Нужно было отыскать конкретные слова, чтобы найти отклик в её сердце. И это помогло, Серена победила», — сказал Муратоглу в интервью журналисту Дэвиду Лоуречу.

Серена Уильямс выигрывала Открытый чемпионат Франции трижды — в 2002, 2013 и 2015 годах.

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