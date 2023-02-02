Флинк: у Джоковича не будет такого доминирования на AO, как у Надаля на «Ролан Гаррос»

Американский теннисный журналист Стив Флинк высказался о конкуренции между двумя 22-кратными победителями турниров «Большого шлема» Новаком Джоковичем и Рафаэлем Надалем. Он считает, что серб не сможет выиграть столько же Australian Open, сколько испанец «Ролан Гаррос».

«Не думаю, что Новаку удастся ещё четыре раза победить на Открытом чемпионате Австралии, чтобы получить такое же доминирование, как и у Рафы на «Ролан Гаррос». Не подумайте, я ярый поклонник Джоковича, но кажется, что он возьмёт не больше двух титулов в Мельбурне.

Я не вижу ещё четырёх побед там на данном этапе карьеры Джоковича. Буду шокирован, если это произойдёт. Так что Рафа остаётся единственным в конкуренции по количеству титулов на одном «Шлеме», — сказал Флинк в своём подкасте Court-Side with Bellinson Tennis.