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93-я ракетка мира повесила «баранку» 2-й сеяной Лиона и сыграет с Потаповой в 1/4 финала

93-я ракетка мира повесила «баранку» 2-й сеяной Лиона и сыграет с Потаповой в 1/4 финала
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Бельгийская теннисистка Марина Заневская (93-я ракетка мира) переиграла представительницу Китая Чжан Шуай (23-й номер мирового рейтинга и вторая сеяная соревнований) во втором круге турнира категории WTA-250 в Лионе (Франция).

Заневская оказалась сильнее своей соперницы со счётом 6:2, 6:0. Бельгийка выполнила шесть подач навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала 5 из 10 брейк-пойнтов. На счету Чжан Шуай два эйса, шесть ошибок на подаче и один нереализованный брейк-пойнт. Встреча проходила на центральном корте турнира «Пале де Спортс» на хардовом покрытии и продолжалась 1 час 8 минут.

В следующем круге Марина Заневская сойдётся с представительницей России Анастасией Потаповой, которая в упорном матче одолела представительницу Франции Клару Бюрель.

Лион. 2-й круг
02 февраля 2023, четверг. 19:05 МСК
Марина Заневская
93
Бельгия
Марина Заневская
М. Заневская
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6  
2 		0  
         
Чжан Шуай
23
Китай
Чжан Шуай
Ч. Шуай
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