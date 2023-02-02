93-я ракетка мира повесила «баранку» 2-й сеяной Лиона и сыграет с Потаповой в 1/4 финала

Бельгийская теннисистка Марина Заневская (93-я ракетка мира) переиграла представительницу Китая Чжан Шуай (23-й номер мирового рейтинга и вторая сеяная соревнований) во втором круге турнира категории WTA-250 в Лионе (Франция).
Заневская оказалась сильнее своей соперницы со счётом 6:2, 6:0. Бельгийка выполнила шесть подач навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала 5 из 10 брейк-пойнтов. На счету Чжан Шуай два эйса, шесть ошибок на подаче и один нереализованный брейк-пойнт. Встреча проходила на центральном корте турнира «Пале де Спортс» на хардовом покрытии и продолжалась 1 час 8 минут.
В следующем круге Марина Заневская сойдётся с представительницей России Анастасией Потаповой, которая в упорном матче одолела представительницу Франции Клару Бюрель.
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