Серена Уильямс: пока не готова вернуться, Олимпия хочет брата или сестру, работаю над этим

23-кратная чемпионка турниров «Большого шлема» в женском одиночном разряде, бывшая первая ракетка мира американская теннисистка Серена Уильямс рассказала о желании снова стать мамой.
«Пока не готова вернуться на теннисный корт. Моё основное внимание сейчас сосредоточено на том, чтобы проводить время со своим мужем и дочерью Олимпией, которая хочет быть старшей сестрой. Теперь она постоянно просит о брате или сестре. Я работаю над этим», — сказала Уильямс в интервью CBS News.
Напомним, 41-летняя Серена объявляла, что Открытый чемпионат США 2022 года станет последним турниром в её карьере. Американская теннисистка проиграла в третьем круге австралийке Айле Томлянович. За свою профессиональную карьеру Уильямс-младшая выиграла 367 матчей на турнирах «Большого шлема», что является рекордом для женского тенниса. При этом в последних интервью Серена допускает, что ещё может вернуться на корт.
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