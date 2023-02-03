Ник Кирьос признал вину в нападении на бывшую девушку. Суд снял с него обвинение

21-я ракетка мира, австралиец Ник Кирьос сегодня, 3 февраля, участвовал в суде в качестве обвиняемого по делу о нападении на свою бывшую девушку.
Теннисист признал свою вину, отметив, что это было «единичным актом глупости». Суд отметил публичный характер разбирательства, срок давности дела, а также то, что подобный инцидент произошёл лишь однажды, и Кирьос признал вину за него. В связи с этим суд снял с теннисиста обвинения. Инцидент произошёл в начале 2021 года. После того конфликта у бывшей девушки Кирьоса обнаружили травмы плеча и колена.
В этом году теннисист пока что не выступал в туре, пропустив даже Australian Open. Перед стартом турнира стало известно, что в колене австралийца образовалась киста, ставшая результатом небольшого надрыва мениска. Кирьосу сделали операцию, сейчас он занимается восстановлением.
- 3 февраля 2023
-
09:55
-
09:30
-
09:30
-
09:20
-
09:05
-
07:50
-
00:31
- 2 февраля 2023
-
23:46
-
23:06
-
23:00
-
22:03
-
22:00
-
21:22
-
21:01
-
20:36
-
20:16
-
20:05
-
19:36
-
19:20
-
18:55
-
18:45
-
18:29
-
18:09
-
18:02
-
17:29
-
17:16
-
16:48
-
15:19
-
14:50
-
11:00
-
09:56
-
09:46
-
09:15
-
00:09
- 1 февраля 2023
-
23:35