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Ник Кирьос признал вину в нападении на бывшую девушку. Суд снял с него обвинение

Ник Кирьос признал вину в нападении на бывшую девушку. Суд снял с него обвинение
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21-я ракетка мира, австралиец Ник Кирьос сегодня, 3 февраля, участвовал в суде в качестве обвиняемого по делу о нападении на свою бывшую девушку.

Теннисист признал свою вину, отметив, что это было «единичным актом глупости». Суд отметил публичный характер разбирательства, срок давности дела, а также то, что подобный инцидент произошёл лишь однажды, и Кирьос признал вину за него. В связи с этим суд снял с теннисиста обвинения. Инцидент произошёл в начале 2021 года. После того конфликта у бывшей девушки Кирьоса обнаружили травмы плеча и колена.

В этом году теннисист пока что не выступал в туре, пропустив даже Australian Open. Перед стартом турнира стало известно, что в колене австралийца образовалась киста, ставшая результатом небольшого надрыва мениска. Кирьосу сделали операцию, сейчас он занимается восстановлением.

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