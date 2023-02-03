19-летняя теннисистка Полина Кудерметова: надеюсь, когда-нибудь ещё услышу гимн

19-летняя российская теннисистка Полина Кудерметова выразила надежду, что российские спортсмены в скором времени вернутся к международным соревнованиям в национальном статусе.

«Очень хотелось бы выступить в Вероникой в паре на Олимпиаде. Игры в Париже мы не обсуждали. Говорили о том, чтобы сыграть вместе, но дату или год ещё не назначили. Слежу ли за повесткой в ожидании новостей о допуске на Уимблдон или Олимпиаду? Чтобы поехать туда, нужно подняться в рейтинге. Уже, наверное, если и буду попадать, то ближе ко времени [заявки] — тогда и будут волновать такие вопросы. Тем более лишь первые четыре человека от России по рейтингу едут на Игры. Услышу ли я ещё гимн на турнире? Конечно, думаю, ещё услышу. На самом деле неописуемые ощущения, когда выигрываешь турнир, играет гимн, ты на пьедестале и с медалями — прям мурашки по коже. Тогда осознаешь, какой ты проделал этап работы и что будет следующий турнир, где ты должен себя показать. Это здорово», — сказала Кудерметова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Софией Колодкиной.