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«Каждое утро он присылал мне длинный абзац». Пол — о том, как Опелка помогал ему на AO

«Каждое утро он присылал мне длинный абзац». Пол — о том, как Опелка помогал ему на AO
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25-летний американский теннисист Томми Пол рассказал о том, как его партнёр по сборной США Райлли Опелка помогал ему во время Australian Open-2023.

«Когда начался Australian Open я много писал Райлли об игроках, с которыми мне предстояло играть, и он давал мне отчёты наблюдений. Каждое утро, когда я просыпался перед матчем, он присылал мне длинный абзац о том, что делать с определёнными игроками», — приводит слова Пола Davis Cup.

Напомним, на Открытом чемпионате Австралии Томми Пол дошёл до полуфинала, где в трёх сетах уступил будущему победителю турнира Новаку Джоковичу. 25-летний Райлли Опелка пропустил первый мэйджор сезона. В последний раз он выступал на турнире в Вашингтоне, который проходил с 1 по 7 августа 2022 года, где дошёл до третьего круга, проиграв австралийцу Нику Кирьосу.

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