Алекс Корретха: то, что несёт Джокович — это чистая страсть ко всему, что он делает

Двукратный финалист «Ролан Гаррос», бывшая вторая ракетка мира, испанец Алекс Корретха высказался об особенностях характера серба Новака Джоковича.

«Посмотрите, как Джокович отпраздновал на днях победу на Открытом чемпионате Австралии и как он обнял свою семью, и особенно своего брата и мать. Когда он обнимает своего брата, он чувствует ту гармонию, которая работает, и в этот момент Джокович чувствует, что эта работа не напрасна.

То, что несёт Джокович — это чистая страсть ко всему, что он делает. Я думаю, что Джоковича много раз неправильно понимали. У него очень большая душа, за пределами его дел. Он всех поддерживал и уважал, никого не обманывал и всегда был очень искренним», — приводит слова Корретхи Sportskeeda.

Напомним, в финале Australian Open — 2023 Джокович одержал победу над Циципасом со счётом 6:3, 7:6 (7:4), 7:6 (7:5). Джокович завоевал свой 22-й трофей турниров «Большого шлема», сравнявшись по этому показателю с испанцем Рафаэлем Надалем.