Президент Немецкой теннисной ассоциации высказался об отстранении российских теннисистов

Президент Немецкой теннисной ассоциации Дитлоф фон Арним высказался об отстранении российских и белорусских теннисистов от Кубка Дэвиса и Кубка Билли Джин Кинг.
«Какова моя позиция в отношении российских и белорусских теннисистов, которые не играют на Кубке Дэвиса и Кубке Билли Джин Кинг, а также были отстранены от Уимблдона в прошлом году? Моя позиция ясна: мы должны позволить спортсменам из этих стран играть без флага, но не в национальных командах. Поэтому считаю правильным то, что сборные России и Беларуси исключены из Кубка Дэвиса и Кубка Билли Джин Кинг», — приводит слова фон Арнима Sportschau.de.
Весной 2022 года Всеанглийский клуб лаун‑тенниса и крокета (AELTC) и Ассоциация лаун‑тенниса (LTA) объявили, что российским и белорусским теннисистам запрещено выступать на Уимблдоне и других турнирах в Великобритании из‑за ситуации на Украине.
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