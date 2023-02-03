Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Президент Немецкой теннисной ассоциации высказался об отстранении российских теннисистов

Президент Немецкой теннисной ассоциации высказался об отстранении российских теннисистов
Комментарии

Президент Немецкой теннисной ассоциации Дитлоф фон Арним высказался об отстранении российских и белорусских теннисистов от Кубка Дэвиса и Кубка Билли Джин Кинг.

«Какова моя позиция в отношении российских и белорусских теннисистов, которые не играют на Кубке Дэвиса и Кубке Билли Джин Кинг, а также были отстранены от Уимблдона в прошлом году? Моя позиция ясна: мы должны позволить спортсменам из этих стран играть без флага, но не в национальных командах. Поэтому считаю правильным то, что сборные России и Беларуси исключены из Кубка Дэвиса и Кубка Билли Джин Кинг», — приводит слова фон Арнима Sportschau.de.

Весной 2022 года Всеанглийский клуб лаун‑тенниса и крокета (AELTC) и Ассоциация лаун‑тенниса (LTA) объявили, что российским и белорусским теннисистам запрещено выступать на Уимблдоне и других турнирах в Великобритании из‑за ситуации на Украине.

«Мечтаю выиграть больше Серены». Вчерашняя юниорка в шаге от топов мирового тенниса «Мечтаю выиграть больше Серены». Вчерашняя юниорка в шаге от топов мирового тенниса
3
1
1
0
7
0
Поделиться
Теги Теннис ATP •••

Заглавное фото: GETTY IMAGES

Источник: «Чемпионат»

Сообщить об ошибке
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023