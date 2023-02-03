Ализе Корне: Джокович — мутант. Счастлива жить в эру тенниса с Роджером, Новаком и Рафой
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Победительница девяти турниров WTA французская теннисистка Ализе Корне высказалась о сербском теннисисте Новаке Джоковиче, назвав его мутантом.
«Новак Джокович — мутант. Я понимаю чуть больше, потому что теннисист. Он родом с другой планеты. Счастлива жить в эту невероятную эру тенниса с Роджером, Новаком и Рафой», — приводит слова Корне Eurosport.
Напомним, в недавнем финале Australian Open — 2023 Джокович одержал победу над Стефаносом Циципасом со счётом 6:3, 7:6 (7:4), 7:6 (7:5). Джокович завоевал свой 22-й трофей турниров «Большого шлема», сравнявшись по этому показателю с испанцем Рафаэлем Надалем. Испанец покинул турнир на стадии второго круга из-за травмы. У Надаля диагностировали растяжение подвздошно-поясничной мышцы левой ноги.
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