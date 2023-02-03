Фоньини: прежде чем уйти, я бы хотел выиграть ещё один турнир

Победитель девяти турниров ATP, бывшая девятая ракетка мира, 35-летний итальянский теннисист Фабио Фоньини заявил, что пока не планирует завершать профессиональную карьеру.

«Прежде чем уйти, я бы хотел выиграть ещё один турнир, чтобы достичь двузначного числа (по количеству титулов. — Прим. «Чемпионата»). Мне неважно, в каком городе будет этот турнир или какой категории, 250 либо 500. Просто хочу доказать себе, что я всё ещё конкурентоспособен на высоком уровне», — сказал Фоньини в интервью Corriere dello Sport.

Фоньини занимает второе место среди действующих теннисистов по количеству побед в матчах на турнирах «Большого Шлема» после проигранных двух первых сетов (8), уступая лишь британцу Энди Маррею.

На Открытом чемпионате Австралии — 2023 Фоньини проиграл в матче первого круга австралийцу Танаси Коккинакису. Также итальянец травмировал левую стопу.