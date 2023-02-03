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Кафельников поддержал идею выступления российских спортсменов под нейтральным флагом

Кафельников поддержал идею выступления российских спортсменов под нейтральным флагом
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Двукратный чемпион турниров «Большого шлема» в одиночном разряде, бывшая первая ракетка мира Евгений Кафельников поделился мнением о возможном участии российских спортсменов на Олимпийских играх 2024 года в Париже.

«Если вы спрашиваете меня как спортсмена, то я вам скажу честно, что я в любом случае, безусловно, за то, чтобы наши атлеты вместе с белорусскими имели возможность выступить на Олимпиаде.

Век спортсмена не настолько длинный, как, допустим, у тех же самых депутатов, которые сгоряча порют ерунду, заявляя, что ни в коем случае нельзя выступать там под нейтральным флагом. Они вообще не понимают, что для многих спортсменов это может быть единственный шанс в их жизни выступить на Играх. Поэтому да, я однозначно за то, чтобы ребята выступили под нейтральным флагом, если будет такая возможность.

Возможно, и в МОК поняли, что любая Олимпиада без участия российских спортсменов — немножко не такая, какой должна быть. Я говорю это безотносительно того, что сейчас происходит на Украине», — приводит слова Кафельникова Deutsche Welle*.

*признан в РФ СМИ, выполняющим функции иноагента.

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