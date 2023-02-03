Кафельников поддержал идею выступления российских спортсменов под нейтральным флагом

Двукратный чемпион турниров «Большого шлема» в одиночном разряде, бывшая первая ракетка мира Евгений Кафельников поделился мнением о возможном участии российских спортсменов на Олимпийских играх 2024 года в Париже.
«Если вы спрашиваете меня как спортсмена, то я вам скажу честно, что я в любом случае, безусловно, за то, чтобы наши атлеты вместе с белорусскими имели возможность выступить на Олимпиаде.
Век спортсмена не настолько длинный, как, допустим, у тех же самых депутатов, которые сгоряча порют ерунду, заявляя, что ни в коем случае нельзя выступать там под нейтральным флагом. Они вообще не понимают, что для многих спортсменов это может быть единственный шанс в их жизни выступить на Играх. Поэтому да, я однозначно за то, чтобы ребята выступили под нейтральным флагом, если будет такая возможность.
Возможно, и в МОК поняли, что любая Олимпиада без участия российских спортсменов — немножко не такая, какой должна быть. Я говорю это безотносительно того, что сейчас происходит на Украине», — приводит слова Кафельникова Deutsche Welle*.
*признан в РФ СМИ, выполняющим функции иноагента.
- 3 февраля 2023
-
18:29
-
18:03
-
16:19
-
16:16
-
13:50
-
13:06
-
12:31
-
11:33
-
11:16
-
10:45
-
10:12
-
09:55
-
09:30
-
09:30
-
09:20
-
09:05
-
07:50
-
00:31
- 2 февраля 2023
-
23:46
-
23:06
-
23:00
-
22:03
-
22:00
-
21:22
-
21:01
-
20:36
-
20:16
-
20:05
-
19:36
-
19:20
-
18:55
-
18:45
-
18:29
-
18:09
-
18:02