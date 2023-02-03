CAS сократил срок дисквалификации отстранённой из-за допинга теннисистки Лепченко

Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) принял решение сократить срок дисквалификации американской теннисистки Варвары Лепченко с четырёх лет до 21 месяца в рамках мирового соглашения с Международной федерацией тенниса (ITF).
В допинг-пробе Лепченко, сданной 12 июля 2021 года во время турнира в Будапеште, были обнаружены метаболиты адрафинила и/или модафинила, входящие в запрещённый список ВАДА. Эти вещества относятся к категории стимуляторов. По итогам слушаний в первой инстанции было принято решение дисквалифицировать теннисистку на четыре года.
Соглашение было достигнуто после подачи Лепченко апелляции в Спортивный арбитражный суд. Доказательство невиновности спортсменки было основано на том факте, что уже после слушаний в первой инстанции она обнаружила у себя дома БАД, который покупала на Украине в октябре 2020-го и пила перед турниром в Будапеште. Банка, из которой она пила, и закрытая банка того же БАДа были отправлены на анализ в аккредитованную ВАДА лабораторию, обнаружившую в обеих банках примесь модафинила. При этом запрещённое вещество не было указано в составе на этикетке флакона.
Сообщается, что мировое соглашение было подписано сторонами в октябре, одобрено CAS во вторник и обнародовано ITF сегодня, 3 февраля. Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) также подписало его.
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